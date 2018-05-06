Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çanakkale köprüsünün açılacağı tarih belirlendi!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak." dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:48
Çanakkale köprüsünün açılacağı tarih belirlendi!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Arslan, köprünün kuleleri arasındaki ayak açıklığının özellikle 2023 metre olarak belirlendiğini, bunun da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü sembolize ettiğini aktardı.

Köprünün bir diğer simgesini ise kule yüksekliklerinin 318 metre olmasının oluşturduğunu anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Üçüncü ayın 18'i, bu da bir simge. Bu simgeyi pekiştirmek adına geçen sene 18 Mart'ta köprünün temelini attık. Bu sene 18 Mart'ta köprünün kule ayaklarının oturtulacağı kazıkları çakmaya başladık. Hem de kule ayaklarının oturacağı keson beton blokların inşaatını, sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle fiilen başlattık."

Arslan, köprünün gelecek yıldan itibaren fiilen kurulmaya başlanacağına işaret ederek, "Köprünün yapım sözleşmesinde bitiş tarihi 2023 görülüyor ise de yaklaşık 1,5 yıl önce bitireceğiz. Adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir koridorun tamamlayıcısı konumunda bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, tüm Türkiye'nin hatta Avrupa'dan gelip, ülkenin batısına giden sürücülerin yararlanacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:48
  1. Çanakkale
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor!
    1. Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri..
    2. Fatih Terim Donk için talimatı verdi:..
    3. Ülkede büyük şok! Patlama oldu: 7 ölü
    4. Fenerbahçe'den transfer bombası Nuri..
    5. İsrail’den İran'a tehdit: Geç olmasın...
    6. Ankara’yı sokaklara dökecek maç yarın
    7. Çavuşoğlu canlı yayında Rusça..
    8. Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri:..
    9. Beşiktaş'ta "Oğuzhan" depremi
    10. ''Bedava tatil kazandınız''..
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    12. MHP'de 50 il ve ilçe başkanı aday..
    13. Tüm Türkiye nefesini tuttu!..
    14. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    15. Kazasız işyerine teşvik
    16. Manisa'da bisikletli çocuk kamyonun..
    17. Amerika'dan tehlikeli hamle! Yeniden..
    18. Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez..
    19. Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu!
    20. Misinalara takılan allı turna kurtarıldı
    Kuveyt Türk
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...