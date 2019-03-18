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Çanakkale Kahramanı Kocaseyit memleketinde dualarla anıldı

18 Mart 1915 Deniz Muharebesi Zaferi’nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı Balıkesir’in Havran ilçesi kırsal kesimde bulunan Kocaseyit Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla anıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:48
Çanakkale Kahramanı Kocaseyit memleketinde dualarla anıldı

18 Mart 1915 Deniz Muharebesi Zaferi’nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı Balıkesir’in Havran ilçesi kırsal kesimde bulunan Kocaseyit Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla anıldı.


Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıl Dönümünde yüzlerce kişi, Havran’ın Kocaseyit köyüne akın ederken, protokol üyeleri de tören alanında hazır bulundu.


İlk tören şehir merkezinde yapıldı


Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Törenin ardından Havran Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Havran Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Kahraman Kadınlarımız” isimli gösteri ilgiyle izlendi. Çanakkale Deniz savaşlarında kaldırdığı 276 kiloluk top mermisiyle Çanakkale Savaşlarında efsaneleşen Koca Seyit’ in torunu Ezgi Yıkar’ın konuşmaları uzun süre alkışlandı.


“Vatan Sağolsun” isimli tiyatro çalışması ecdadın nasıl bir ruh haliyle vatan savunması gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi ve salonda duygu dolu anlar yaşattı. Program Çanakkale destanını anlatan şiirlerin okunmasının ardından son bulurken Havran Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi isimli resim sergisi programa katılanlar tarafından beğeniyle karşılandı.


Mezarı başında anıldı.


Havran Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın ardından Çanakkale Kahramanı Koca Seyit mezarı başında anıldı. Protokol üyeleri Kahraman Kocaseyit’in mezarına karanfil bıraktı. Saygı atışı yapıldı. Canlarını bu vatan için armağan eden ecdadımız bir kez daha minnet ve dualarla anıldı.


Ardından AK PartiBalıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Belediye Başkanı Emin Ersoy Seyit Onbaşı hayırına dökülen lokmaları dağıttı.


Kocaseyit Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire amir ve müdürleri, parti ve STK temsilcileri ile vatandaş ve öğrenciler katıldı. Program Kocaseyit Camii’nde okunan Mevlit ve duaların ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:48
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