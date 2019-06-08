0553 313 94 23

Çanakkale Gazisi’nin evi kül oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 1994 yılında 110 yaşında hayatını kaybeden Çanakkale gazilerinden olan Hüseyin Kaçmaz’a ait binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 08:47
Çanakkale Gazisi’nin evi kül oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 1994 yılında 110 yaşında hayatını kaybeden Çanakkale gazilerinden olan Hüseyin Kaçmaz’a ait binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.


Yangın, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Gazi Hüseyin Kaçmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1994 yılında 110 yaşında hayatını kaybeden ve Türkiye’nin en yaşlı Çanakkale gazisi olan Hüseyin Kaçmaz’a ait 2 katlı binada meydana geldi. Kısa sürede binayı ve çatıyı kaplayan yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.


Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş ve Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş mahalle sakinlerine ve ev sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Çıkan yangın ile ilgili gazetecilere açıklama yapan İtfaiye Müdürü Ateş; “Bir yangın ihbarı aldık. 2 katlı, kullanılmayan bir evdi. İstasyon ve merkez grubu olarak intikal ettik. Yangın hızlanıp çatıya sarmış durumdaydı. Ekiplerimiz 3 koldan müdahale ederek hem söndürme hem soğutma çalışması yaptılar. Kullanılmayan bir ev olduğu için içeride bir tarama yaptık. Herhangi bir can kaybına rastlamadık. Metruk bir bina, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ısınma veya başka bir amaçlı ateş yakıldığını tahmin ediyoruz" dedi.


Polis olayla ilgili rapor tutarken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Yol boyunca canlı yayın yaptılar, trafiktekilerin canını hiçe saydılar
    1. (Özel) Yol boyunca canlı yayın..
    2. Kayserispor Genel Kurul tarihi değişti
    3. Ordu Valiliğinden Seyit Torun ve Ekrem..
    4. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı..
    5. Bayburt lise taban puanları 2019..
    6. Cumhurbaşkanlığından önemli hizmet!..
    7. Kayserispor’da 9 ülkeden futbolcu..
    8. Fruktoz ve fruktoz şurubu arasındaki..
    9. GÜNDEM / 8 Haziran 2019
    10. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu..
    11. Kuzey Irak'a hava harekatı
    12. Özel) Taksim’de fuhuş operasyonu: 15..
    13. Başkent’te yıllan paniği
    14. Köprüden Karasu Nehrine atlayan kadını..
    15. Yakalanmamak için motosikletin rengini..
    16. 13 yaşındayken tutuklandılar... Suudi..
    17. Çocukluk arkadaşını öldürdü, "Cinayet..
    18. Karayoluna inen 2 kurt görüntülendi
    19. Karsu Dönmez, YTB’nin Desteğiyle “25...
    20. İngiliz hapishanesindeki gizli..
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...