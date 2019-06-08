Çanakkale Gazisi’nin evi kül oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 1994 yılında 110 yaşında hayatını kaybeden Çanakkale gazilerinden olan Hüseyin Kaçmaz’a ait binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

Yangın, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Gazi Hüseyin Kaçmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1994 yılında 110 yaşında hayatını kaybeden ve Türkiye’nin en yaşlı Çanakkale gazisi olan Hüseyin Kaçmaz’a ait 2 katlı binada meydana geldi. Kısa sürede binayı ve çatıyı kaplayan yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş ve Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş mahalle sakinlerine ve ev sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çıkan yangın ile ilgili gazetecilere açıklama yapan İtfaiye Müdürü Ateş; “Bir yangın ihbarı aldık. 2 katlı, kullanılmayan bir evdi. İstasyon ve merkez grubu olarak intikal ettik. Yangın hızlanıp çatıya sarmış durumdaydı. Ekiplerimiz 3 koldan müdahale ederek hem söndürme hem soğutma çalışması yaptılar. Kullanılmayan bir ev olduğu için içeride bir tarama yaptık. Herhangi bir can kaybına rastlamadık. Metruk bir bina, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ısınma veya başka bir amaçlı ateş yakıldığını tahmin ediyoruz" dedi.

Polis olayla ilgili rapor tutarken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.