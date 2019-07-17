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Çanakkale DKMP’de görev değişikliği

Çanakkale’de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevine Ozan Hacıalioğlu getirildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:52
Çanakkale DKMP’de görev değişikliği

Çanakkale’de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevine Ozan Hacıalioğlu getirildi.



Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevini 2 yıldır yürüten Mevlüt Özyanık, İstanbul DKMP Şube Müdürlüğü görevine tayininin çıkması sebebiyle Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ozan Hacıalioğlu, Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu’nun katılımıyla devir teslim işlemi yapılarak yeni görevine başladı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:52
  1. doğa

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