Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde,18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü anma programı kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde,18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü anma programı kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü anma programı kapsamında Lapseki ilçesinde çelenk sunma töreni yapıldı. Lapseki Hükumet Konağı Bahçesinde yer alan Atatürk Büstüne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı makamları adına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı Duruşu’nun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yer aldı.Deniz Zaferinin 104’üncü yıl dönümü kapsamında 19 Mart Salı günü ilçe şehitliğinde anma programı düzenlenecek. Akşam saatlerinde şehit ve gazi ailelerine yönelik öğretmenevinde verilecek yemek ile kutlamalar sona erecek.

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