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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü

Sinop’ta 18 Mart 2019 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:36
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü

Sinop’ta 18 Mart 2019 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü sebebiyle program düzenlendi.


Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi 18 Mart 2019 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle program düzenlendi. Sinop Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun çok sayıda kurum kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Programda konuşan Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şükrü Eraltan, “Sözlerime Fuat Sezgin hocamızın şu sözü ile başlamak istiyorum. ’Medeniyetimizin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak, Batılılara anlatmaktan çok daha zor.’ Eşsiz bir medeniyete sahip olduğumuzu anladığımızda ve anlatabildiğimizde düğüm çözülmüş, milletimiz ayağına vurulan prangalardan kurtulmuş olacaktır. Bu medeniyet hakkı üstün tutan, mazlumun yanında yer alan fetih ve gönül medeniyetidir. Bu medeniyet Endülüs’te 800, Filistin’de 400 yıl bir valisi ile huzuru temin eden, insanı yaratılmışların en şereflisi gören, onun kalbini kırmayı Kâbe’yi yıkmaktan daha ağır vebal kabul eden Türk-İslam medeniyetidir. Bu anlayışın temelinde köleyle efendiyi aynı sofrada buluşturan, ’İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler’ fermanıyla insanları yakınlaştıran ilahi bakış, köleyi taşıyan devenin yuları elinde Kudüs’e giren Hazreti Ömer’in adaleti vardır. Bu anlayışın harcında hükmetmek için değil hizmet etmek için gittik diyen Yavuzların tevazusu, Hristiyan olması durumunda cihan imparatorluğu vaat eden Papa’ya ’Peygamberimin müjdelediği komutan olmayı tercih ederim’ cevabını veren Fatihlerin sadakati, Mekke-Medine’den gelen mektupları abdestsiz okumayan sultanların sevdası vardır. Bizim medeniyetimizde konuşmanın da, susmanın da, kavganın da savaşmanın da bir hukuku vardır. Yaşadığımız şu günlerde; sahile vuran bebekler, camide ibadet ederken taranarak öldürülen masum insanlar, açlığa ve çaresizliğe mahkûm edilen halklar, ektiği ayrılık tohumları, körüklediği fitne ateşiyle katliamlarına devam eden, yeryüzünü yaşanmaz hale getiren kıskanç, çıkarcı, sömürgeci, hoşgörüsüz ve işgalci batı medeniyetinin eseridir. İşte Çanakkale Savaşı, uzayda üs kuran ama insanlığın gönlünde taht kuramayan, yürekleri ve yurtları paramparça eden, Abdülhamit Han’dan Filistin’den toprak istediklerinde kapı dışarı edilen Avrupalı ülkelerin, boğazı geçip hilafetin payitahtını ele geçirmek, Devleti Aliye’yi Osmaniye’ye son vermek için yaptıkları hain ve sinsi plandan başka bir şey değildir” dedi.


Eraltan’ın açıklamalarının sonrası program Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerle son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:36
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