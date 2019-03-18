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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:51
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi.


Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile sivil ve askeri protokol üyeleri katıldı. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.


Ardından Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler Sülüklü Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret ettiler. Burada Kur’an-ı Kerim okunup şehitler için dua edildi, saygı atışı yapıldı.


Vali Ustaoğlu, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, şehit ailesi ve gazilerle bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:51
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