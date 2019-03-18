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"Çanakkale, bütün mazlum toplumların ortak zaferidir"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da düzenlenen "18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama" programına katıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:58
"Çanakkale, bütün mazlum toplumların ortak zaferidir"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çanakkale'de sadece bir savaşın değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin geleceğinin de kazanıldığını ifade ederek, "Çanakkale, bütün mazlum toplumların ortak zaferidir. Çanakkale'de sadece Türk milletini savunmadık. Aynı zamanda bütün Müslümanların, istiklalini ve onurunu savunduk." dedi.

Yıldırım, Bayrampaşa'da düzenlenen "18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama" programına katıldı. Burada gençlere seslenen Yıldırım, Çanakkale'de sadece bir savaş değil, çocukların ve gençlerin geleceğinin de kazanıldığını anlattı.

Binali Yıldırım, "Çanakkale, bütün mazlum toplumların ortak zaferidir. Çanakkale'de sadece Türk milletini savunmadık. Aynı zamanda bütün Müslümanların, istiklalini ve onurunu savunduk. Onun için vatan şairi Mehmet Akif, Çanakkale Destanı'nı yazmıştır. İstanbul ve Türkiye ecdadımızın, şehitlerimizin emanettir. İstanbul'un geleceği ve ümidi de siz gençlerimizsiniz." diye konuştu.

Devlet, millet ve bayrağını onur ve namus bilinerek korunması gereken değerler olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da bu gençler, FETÖ alçaklarının, askerlerinin silahına, topuna, tüfeğine karşı durdu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara en önce gençler indi. Vatan sevgisini gece bütün dünyaya gösterdiler. Bu vatan bize nasıl emanet edilmiş iyi anlaşılsın diye size Çanakkale'de yazılmış bir mektup okuyacağım. Yüzbaşı Kamil Efendi, kardeşine şöyle yazıyor. 'Sevgili kardeşim, millet ve vatan uğruna, bana düşen görevi yaptım. Artık, gerisini size bırakıyorum. Cümlenize hakkımı helal ettim. Tabii ki siz de helal edersiniz. Hemşehrimin, Ziyan'ın, Kemal'in, hasretle gözlerinden öperim. Çoluk çocuğumu, evvela Cenab-ı Hakk'a sonra vatana ve millete, sonra da size emanet ediyorum. Bana acımasınlar. Ben mukaddes vazifem adına terki can eyledim. Bahtiyarım. Cenab-ı Hak sizleri de bahtiyar eylesin.' Gençler vatan sevgisi, anadan, babadan, evlattan, kardeşten daha çok ülkeyi sevmektir."

Herkesin vatan için Yüzbaşı Kamil gibi tavır göstermesi gerektiğini hatırlatan Yıldırım, sözlerini, "Gençler, Türkiye'nin göz bebekleridir. Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin hatırası önünde hürmetle eğiliyoruz. Kederi, sevinci ortak olan bir millete hiç kimse bir şey yapamaz. İster teknolojik, ister ekonomik gücünüz çok yüksek olsun. Millet, devlet olmadan saygın ve bağımsız olamazsınız. Onun için tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet diyoruz. Ülkemizi bölmeye parçalamaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." diye tamamladı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:58
  1. İstanbul
  2. 31 Mart
  3. Binali Yıldırım
  4. çalışmalar
  5. Çanakkale
  6. Yerel Seçimler
  7. Zafer

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