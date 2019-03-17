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“Çanakkale bu yüce milletin yeniden dirişinin en büyük sembolüdür”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, şanlı destan Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

17 Mart 2019 Pazar 23:55
“Çanakkale bu yüce milletin yeniden dirişinin en büyük sembolüdür”

Çanakkale Zaferi’nin, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin, yeniden dirilişinin  sembolü olduğunu hatırlatan Başkan Fatma Toru, mesajında şu görüşlere yer verdi; “Çanakkale destanının yıl dönümünü bir kez daha büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Çanakkale, vatanı, dini,  istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda yüce Milletimizin ne büyük zaferler kazanacağının ve hatta tüm dünyayı dize getirebileceğinin en büyük göstergesi olmuştur. Yüzbinlerce vatan evladı 'Bir gül bahçesine girercesine' şehadete koşmuş, bütün dünyayı kendilerine hayran bırakan fedakarlıklar göstermiş ve "Çanakkale Geçilmez" sözüyle imanlarının büyüklüklüğünü, bütün dünyaya göstermiş ve tarih sayfalarına adeta kazımışlardır. O denli büyük bir zaferdir ki Çanakkale, emperyalistler, dünyaya hükmeden en modern en güçlü silahlarla mağrur bir şekilde geldikleri topraklardan yedikleri aşağılayıcı tokadı aradan geçen 104 yıla rağmen hala unut/a/mamışlardır.

Boğazı geçmeye çalışan ‘Haçlıların’ torunları, içlerinde kanayan yüzyıllık acının intikamını, kendi topraklarında masum ve mazlum Müslümanları camilerinde namaza hazırlanırlerken almaya çalışmışlardır. Haçlı zihniyetinin aslında ne denli aciz olduğunu tüm dünya bir kez daha görmüştür bu nedenle bu hain saldırıyı tarih asla unutmayacaktır. Tıpkı bu yüce milletin yokluklar ve büyük fedakarlıklarla kazandığı Çanakkale Destanını unutamadığı gibi.

Şundan bütün dünya emin olmalıdır ki; Bu yüce Milletin her bir ferdi, sözkonusu vatan, millet, din ve özgürlük olduğunda kanını ve canını bu uğurda feda etmekten bir an bile tereddüt etmez. Bunu test etmekten vazgeçmeli artık emperyalist güçler. Bunu son olarak 15 Temmuz gecesi bir kez daha denediler ancak bu Millet bir kez daha galip geldi. Allah (C.C)’ın  bu Milleti zorlu imtihanlarla sınamaması en büyük duamızdır ancak Milletimizin gerektiğinde aynı fedakarlığı göstermekten çekinmeyeceğini dünyanın diğer ucundaki ‘Haçlılar’ bile asla unutmamalıdır. 

Diğer taraftan, Çanakkale dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutulmaması gereken bir derstir bizim için. Bugün her alanda verdiğimiz mücadelede bunun en önemli kanıtıdır. Türkiye 17 yıldır tüm adımlarını bu anlayışla atmaktadır.

Bugün vesilesi ile Çanakkale Zaferi'mizin 104. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 23:55
  1. Çanakkale
  2. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

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