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Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti

Kent genelinde hafta sonundan itibaren zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle çamurlu suyun denize ulaşmasıyla Çanakkale Boğazı'nın rengi Anadolu yakasında kahverengi, Avrupa yakasında mavi olarak gözlendi

10 Ocak 2019 Perşembe 15:26
Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de hafta sonundan bu yana zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle boğazın rengi değişti.

Kentte hafta sonundan bu yana belli aralıklarla yağan yağmur ve kar, il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Yağışla birlikte barajdan gelen su, kenti ikiye bölen Sarıçay'dan denize ulaşınca, Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti.

Boğazın rengi çamurlu su nedeniyle Anadolu yakasında kahverengi, Avrupa yakasında mavi olarak gözlendi.

Yaşanan renk değişikliği kent sakinlerince cep telefonlarıyla görüntülendi.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:26
  1. Çanakkale
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