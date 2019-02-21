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Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sisten sonra ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sisten sonra ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği, saat 10.45 itibarıyla normale döndü.

Sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri kaptanları telsizle uyararak, boğazı saat 05.00'ten itibaren çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
  1. Çanakkale
  2. sis

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