Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis
Çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Boğaz'da yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı28 Ocak 2019 Pazartesi 12:47
ÇANAKKALE (AA) - Sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Boğaz trafiği saat 12.00 itibarıyla normale döndü.
Sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olmuştu. Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri gemileri telsizle uyararak, Boğaz'ı saat 09.30'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatmıştı.
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