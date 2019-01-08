Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın ihbarı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce yük gemisinin bulunduğu bölgeye çok sayıda römorkör sevk edildi08 Ocak 2019 Salı 22:57
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne boğazın Gocuk Burnu mevkisinde bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı geldi.
Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda römorkör sevk edildi.
Geminin Yunanistan'dan Yalova'ya gittiği öğrenildi.
YORUM YAZ