Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Römorkörler sevk edildi!
Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı belirtildi.08 Ocak 2019 Salı 22:49
Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne boğazın Gocuk Burnu mevkisinde bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı geldi.
Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda römorkör sevk edildi.
Geminin Yunanistan'dan Yalova'ya gittiği öğrenildi.
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