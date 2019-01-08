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Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.
08 Ocak 2019 Salı 22:45
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:45
Çanakkale
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