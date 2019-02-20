Çanakkale Boğazı transit gemi geçişine açıldı Sis sebebiyle çift taraflı olarak trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı.

Sis sebebiyle çift taraflı olarak trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı.

Çanakkale Boğazı’nda bugün yoğun sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar oldu. Görüş mesafesi düşünce Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 11.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Sisin dağılmasıyla birlikte yetkililer boğazı saat 15.30 daı yeniden transit gemi geçişlerine açtı.

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