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Çanakkale Boğazı hayalet ağlardan temizlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca Çanakkale'de 2016'da başlatılan "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Çanakkale Boğazı'ndan iki yıllık sürede 484 bin 700 metrekare alan tarandı, 17 bin 550 metrekare hayalet ağ çıkarıldı

15 Ocak 2019 Salı 10:00
Çanakkale Boğazı hayalet ağlardan temizlendi

Çanakkale Boğazı, "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında hayalet ağlardan temizlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2014'te proje başlatıldı.

Proje kapsamında Çanakkale'deki çalışmalara 2016'da start verildi.

Çanakkale Boğazı'ndaki proje kapsamında 2016'da, Bozcaada ve Gökçeada çevresinde 13 noktada taranan 408 bin 200 metrekare deniz alanında 3 bin metrekare, 2017'de, Çanakkale Boğazı'nda 12 noktada taranan 56 bin 500 metrekare alanda 11 bin metrekare, 2018'de ise Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 12 lokasyonda taranan 20 bin metrekare alanda 3 bin 750 metrekare hayalet ağ temizlendi.

Bölgede 2 yıllık sürede 484 bin 700 metrekare taralı alanda, 17 bin 550 metrekare hayalet ağ dipten çıkarılıp bertaraf edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Projenin hedefine ulaşması öncelikle balıkçılarımızın konuya duyarlı olmasına bağlı olacaktır. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı ve korunması gerektiğini balıkçılarımız bildiğinden, bu kaynaklardaki su ürünlerini gelecekte avlayabilmek ve yeni nesillere aktarabilmek için av aracı kayıplarını en aza indirmeleri, riskli alanlarda av aracı kullanmamaları, av aracı çatışmalarını en aza indirmeleri, kendi aralarındaki diyaloğu artırmaları, kullanımı yasak olan av araçlarını kullanmamaları ve kayıp av araçlarını [email protected] e-posta adresine bildirmeleri projenin amacına ulaşmasında en önemli etmen olacaktır."

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:00
  1. Çanakkale
  2. hayalet ağ

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