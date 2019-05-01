Çanakkale Belediyespor Barış Kupası’nı 2 kupa 4 madalya ile tamamladı Çanakkale Satranç İl Temsilciliği tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ösem tesislerinde gerçekleştirilen Barış Kupası kıyasıya mücadelelerinin ardından sonuçlandı.

Çanakkale Satranç İl Temsilciliği tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ösem tesislerinde gerçekleştirilen Barış Kupası kıyasıya mücadelelerinin ardından sonuçlandı.

3 farklı kategoride gerçekleşen Turnuvada, açık kategori olan A kategoride Çanakkale Belediyespor Satranç Sporcusu Taha Çağan Öçal güçlü sporcuların karşısında 3.’lük kupasını kazandı.

1200 altı UKD B kategorisinde ise Çanakkale Belediyespor Satranç Sporcusu Bensu Kahrıman hem genelde hem de bayanlar 1.si olarak kupa ve madalya sevinci yaşadı. C kategorisinde ise Çanakkale Belediyespor Satranç Sporcusu Uras Özer 5.lik madalyasını alırken, bayanlarda İpek Birce Arslan 2. lik,Ela Özen 3.lük madalyası kazandı.

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