Çanakkale Belediyesi Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali’ni hizmete sundu

Çanakkale Belediyesinin çevreci ve Türkiye’nin örnek projelerinden biri olan Çanakkale Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla hemen yanında bulunan alanda yine çevreci bir yatırımı olan Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali’nikurarak hizmete sundu.

Çevreci bir anlayışla kurulan Güneş Enerjisi Santralinin açılış töreni, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, göreve geldiği ilk günden itibaren sağlıklı bir kentleşme için öncelikle altyapıya önem verdiğini, bu kapsamda çevre altyapılarını da çalışma programına dahil ettiğini kaydetti. Bu kapsamda kentte yapılması gereken öncelikli iki konudan birinin Çöp Deponi Alanı, bir diğerinin de Atık Su Arıtma Tesisi olduğunu belirten Başkan Gökhan, ivedilikle bu projelerin hayata geçirildiğini söyledi. İlk olarak Avrupa Birliği’nin de hibe destekleriyle Çöp Deponi Alanının hayata geçirildiğini, kent merkezi ile birlikte Kumkale, Erenköy, Kepez, Umurbey ve Lapseki ile birlikte 52 köyü de kapsayacak ve çöp sorununu havza bazında çözecek ÇAKAB’ın kurulduğunu belirten Başkan Gökhan, “Çevreci bir anlayışla kurduğumuz Çöp Deponi Alanımız ve Birliğin çalışmalarını şimdi bir aşama öteye geçiriyoruz. Orası ile ilgili yeni bir projemiz var. Bu alanda geri dönüşüm olarak toplanamayan, çöpün içinde giden geri dönüşüm malzemelerinin bir daha ayıklanacağı, enerji atıklarının toplanıp çimento fabrikalarına verileceği bir yenileme yapıyoruz. Böylelikle Çöp Deponi Alanımızın kapasitesini bir 20 yıl daha uzatmış olacağız” dedi.

Çevresel anlamda bir diğer önemli projenin Atık su Arıtma Tesisi olduğunu belirten Başkan Gökhan, çevreci bu yatırımın ihtiyaçlarına da yine çevreci çözümler yaratıldığını kaydetti. Başkan Gökhan, bu kapsamda tesisten çıkan çamurun yüzde 90 oranında kurutulduğu Çamur Kurutma Tesisinin tamamen güneş enerjisi ile çalışan bir teknikle kurulduğunu söyledi. Solar Çamur Kurutma Tesisini kurmadan önce çeşitli örnekleri incelemek üzere yurtdışında teknik geziler gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gökhan, “Şimdi ise, yurtdışından bizim tesisimizi incelemek için geliyorlar” diyerek, tesisin verimli çalıştığını sözlerine ekledi.

Atık su Arıtma Tesisinin tüketeceği enerjinin de doğal, yenilenebilir enerjiyle sağlanması konusunda araştırmalar yapıldığını belirten Başkan Gökhan, bu kapsamda Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali’nin de kısa bir süre içinde hayata geçirildiğini söyledi.

Başkan Gökhan, “Burada özetle, yılda üretilen enerjinin sadece yarısını tüketeceğiz. Diğer yarısını da sisteme verip, oradan da gelir elde etmiş olacağız. Tesis çok kısa bir süre önce hizmete başladı. Bu kısa kış günlerinde, havaların kapalı olmasına rağmen yine de Atık su Arıtma Tesisinde tükettiğimiz enerjinin üzerinde bir üretim yaptık. İleride günler uzadığında, güneşli gün sayısı arttığında üretimimizi de arttırmış olacağız” diye konuştu.

‘Güneş enerjisi ülkemiz için bir nimet’

Güneş enerjisinin ülkemiz için önemli bir kaynak olduğunu belirten Başkan Gökhan, ülke olarak bizden çok daha az güneşli gün sayısına sahip Almanya örneğini katılımcılarla paylaşarak, “Ülkemiz yüz ölçümünde, yılda metrekareye düşen ortalama kilowattsaat güneş enerjisi miktarı Almanya’dakinin iki katı kadar olmasına rağmen, Almanya’dakinin sadece 40’ta biri kadar güneşten elektrik üretilebiliyor. Biz daha yolun başındayız. Ama bunu bir politika haline getirirsek, çok hızlı bir biçimde biz de ilerleme kaydedebiliriz. Böylelikle, hem karbon ayak izimi azaltmış hem de petrol, doğalgaz gibi dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarından da tasarruf etmiş oluruz” dedi.

Başkan Gökhan, “Bu gibi çevre yatırımlarını çok önemsiyoruz. Yatırımlarımızın doğaya ve çevreye zarar vermeden, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli. Belediye Meclisimiz de bu konuya ilişkin güzel bir karar aldı. Bu doğrultuda; kentsel gelişme alanımızda eğer yapılar kendi enerjilerini üretecek olursa, proje kontrol ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacak. Dolayısıyla bu gibi konularda- kentlilerimizi de teşvik etmeye çalışıyoruz. Çevre konusunda; Kazdağları, Atikhisar gibi bölgelerimizi tehdit eden yatırımlara karşı mücadelelerimizi yıllardır sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımızda da çevreciliği ön planda tuttuk ve tutmayı sürdüreceğiz. Bu gibi projelerimizi çoğaltarak, ülkemizin enerji ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Gökhan’ın bilgilendirici konuşmasının ardından, davetliler tesisi gezerek yetkililerden bilgi alırken, katılımcılara günün anısına doğa dostu file torbalar ve çeşitli bitkilerin tohumları hediye edildi.

2013 yılında faaliyetine başlayan Çanakkale Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin hemen yanı başındaki 14550 m2’lik alana 1071,84 kWp (992,8 kWe- AC) kurulu gücünde fotovoltaik panel kapasitesine sahip Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulum çalışmaları Mayıs 2018’de başladı.

Çalışma kapsamında toplamda 3828 adet yerli üretim 280W(Watt) gücünde panel, 17 adet 60kW(kilowatt) invertör kullanılırken, toplamda maximum 1071,84 kWp (992,8 kWe- AC) gücünde elektrik üretimi yapılması planlanıyor. 14 Ocak 2019 tarihi itibari ile santralin TEDAŞ kabulü yapılırken, UEDAŞ’a da enerji satışımız başladı. Ocak ayı içerisinde 15 günlük yaklaşık 20.000kWh (kilowattsaat) elektrik üretimi yapıldı.

Bahar aylarından itibaren güneşli gün sayısının artması ve gün ışığı sürelerinin uzaması sonucunda üretimin tam kapasite olması ve aylık ortalama 200.000kwh(kilowattsaat) kapasitelere ulaşması hedefleniyor. Bu da yaklaşık olarak 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek enerji miktarına denk geliyor. Kurulan bu santral ile Atık Su Arıtma Tesisi elektrik enerjisi ihtiyacının tamamının karşılanacağı gibi fazla üretim, dağıtım şebekesine verilerek Belediyemize maddi kaynak da sağlanmış olacak. Ayrıca yine bu proje ile birlikte kamu-özel sektör yatırımlarını teşvik etmek ve Türkiye’de yıl içerisinde güneşli gün sayısının en fazla olduğu illerden biri olan Çanakkale’nin, yenilenebilir enerji üretimi konusunda öncü olmasını hedefleniyor.