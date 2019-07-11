Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve MYO’da akademik kurul toplantısı

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Çan Meslek Yüksekokulu’nda akademik kurul toplantısı yapıldı.

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Çan Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı ve Biga İktisadi İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serdar Kurt, Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Akın Aslan ve her iki okulun akademik personelinin katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serdar Kurt 2018-2019 akademik yılı Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun akademik ve idari faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirirken, planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Serdar Kurt konuşmasının ardından kürsüye Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Akın Aslan, 2018-2019 akademik yılı Çan Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirerek, açıklamalarda bulundu. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Bizim bir hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmek bizleri çok mutlu edecek. Bu mutluluğu sizinle birlikte yaşamak istiyorum. Topyekûn gayrete geçerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni araştırma üniversitesi yapacağız” diye başladığı konuşmasına “ÇOMÜ’yü en güzel konuma getirmek, ÇOMÜ’de yasalara uyum sağlayacak, etik değerlerle donanmış insanlar yetiştirmek hedefimiz olmalı. Bizim için önemli olan liyakat ve adalettir. Biz bunu sağlayacağız” diyerek devam etti. Daha önce çeşitli kurumlarda almış olduğu görevlere değinen Rektör Murat, üniversite personelinin etrafını aydınlatan münevver bireyler olması gerektiğini dile getirdi. Rektör Murat, sevgi ve saygı ortamının kurum içinde devam etmesi temennisi ile yeni dönemde başarılar dileyerek konuşmasını noktaladı. Prof. Dr. Sedat Murat, Çan Uygulamalı Bilimler ve Çan Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirdikleri Akademik Kurulun ardından, Çan Belediyesi, Çan Kaymakamlığı ve Çanakkale Seramik Fabrikalarında ziyaretlerde bulundu.