Can: "Tek amacımız şehrimizin huzurunun devam etmesidir"

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Tekke Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazarı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, törende yaptığı konuşmada, Tarsus’ta birliğin, beraberliğin adresi olduklarının söyledi. Başkan Can, “Bizim en güzel yanımız şehrimizde ayrım yapmadan, ötekileştirmeden Allah rızası için hizmet ettik. Kapalı Semt Pazarımız Cumhuriyet Mahallemize ve Tekke Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Bu bölge sanayi sitesi olduğu için şunu da belirtmek istiyorum. Kemalpaşa Sanayi sitesinde 157 arsamız vardı. Oradaki arsalarımızı 1 lira dahi kar etmeden 157 esnafımıza satarak bu dükkanların yapılmasına vesile olduk. Oradaki arsaların metresi şu anda 300-350 lira, bizden arsa alan hemşehrilerimiz bire üç kazandı. Helal hoş olsun. Kemalpaşa sanayi sitemizde cami projemiz hazır. İkinci dönem dernek kurulursa, kazı bize ait, beton bize ait olmak üzere maddi olarak ta destekleyerek Kemalpaşa Sanayi sitesi camimizi yapacağız. Adana vakıflar bölge müdürlüğüne ait arsaya 40 dükkan sığıyor. Projesi hazır. Adana Bölge Müdürlüğü ile arkadaşlarımız görüşmelere başladı. Bu yıl tahsis hakkını aldığımız zaman sanayimize 40 dükkan inşaatını da yapacağız ve esnaflarımıza da teslim edeceğim. Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Başkanı Lütfü Elvan’la yapmış olduğumuz görüşmede ‘araç muayene istasyonu Tarsus’umuz için gerekli, yer bizden” dedim. İnşallah çaba sarf edeceğini belirtti. İkinci dönem emeklilerimize konut projemiz devam edecek. Diğer toplu konut projelerimiz için arsalarımız hazır. Berdan projemiz etap etap baraja kadar devam edecek. Kleopatra meydanını inşallah yapacağız. Fevziçakmak mahallemizdeki arsaya Pazar yeri ve spor kompleksi yapacağız. Yeşilyurt mahallemizde Pazar yeri ve spor kompleksi. Eshab-ı Kehf’e seyir terası. Kapalı olan Şelale Otelini açacağız” ifadelerini kullandı.

Siyaset yapmadıklarının hizmet yaptıklarının altını çizen Başkan Can, “Biz şehrimize hizmet ettik. Biz siyaset yapmadık. Gerçek neyse hemşehrilerimize onu anlattık. Yapamıyorsak yalan söylemedik. Tarsus’taki en büyük isteğim huzurumuzun ve kardeşliğimizin bozulmamasıdır. Bu ülke bu memleket bizim bu şehir bizim. Her şeyimiz bir, aynı şehrin suyunu içiyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermedik vermeyeceğiz. Bizler Tarsus belediyesi için hiçbir vatandaşımızın burnu kanamaması için mücadele ediyoruz. Gelirimizin azalması ve sorumluluk alanımızın bu kadar büyümesine rağmen biz hizmette destan yazdık. Diğer adaylara bakın, karşılaştırın. Bizim yaptığımız hizmetleri küçümsemeye kalkanlar yaptığımız hizmetlerin yerlerini kimseye sormadan bulamazlar. Hizmet bizim işimiz. Birlik beraberlik bizim işimiz. Bizler şu anda Cumhur İttifakımızın gücüyle huzurlarınızdayız. İki partimizin mühür basacağı yer üç hilaldir. Ama bu bize yetmez. Biz çalıştıysak, ayrım yapmadıysak, biz hakkımızı istiyoruz ve bütün siyasi partilerimizin oylarına talibiz. Zaten ziyaret ettiğimiz yerlerde görüyoruz. Tarsus kararını vermiş. Şevket Can 31 Martta sandıkları patlata patlata kazanacak diyor” dedi.

Tören kurban kesimi, dualar ve kurdele merasimi ile son buldu. Program sonunda Başkan Can vatandaşlara file, pazar arabası ve çocuklara hediyeler dağıttı.