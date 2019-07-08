0553 313 94 23

Can Tanrıyar Seren Serengil için koruma talebinde bulundu

Can Tanrıyar, Seren Serengil’in kendisini kamuoyunda küçük düşürdüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
Can Tanrıyar Seren Serengil için koruma talebinde bulundu

Can Tanrıyar, Seren Serengil’in kendisini kamuoyunda küçük düşürdüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Tanrıyar’ın koruma talebini reddetti.


‘Anne olması engellenmektedir’


Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek, ‘Uçankuş’ adlı sitede yapılan haberlerden dolayı psikolojik şiddete uğradıkları gerekçesiyle Şubat ayında Can Tanrıyar’a yönelik şikayetçi olmuş ve koruma kararı aldırmışlardı. Çiftin avukatı karara yönelik, “Seren Serengil’in çocuk sahibi olabilmesi için son senesidir. Bu tarz haberlerin neden olduğu strese bağlı olarak sürekli kanama geçirmekte ve anne olması bile engellenmektedir” demişti.


Konuta yaklaşmama kararı çıkmıştı


Mahkeme Can Tanrıyar’ın 4 ay süreyle Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek’e hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve konuta yaklaşmamasına yönelik karar vermişti.


Daha öncesinde de koruma kararı çıkartmıştı


Serengil ve eşi İpek’in ardından Can Tanrıyar da koruma kararı istemek amacıyla mahkemeye başvurdu. Seren Serengil’e yönelik koruma kararı almak isteyen Can Tanrıyar, mahkemeye sunduğu dilekçede daha öncesinde de Seren Serengil’e yönelik İstanbul 14. ve 22. Aile Mahkemeleri tarafından koruma kararı çıkartıldığını vurguladı.


‘Toplum önünde küçük düşürdü’


Can Tanrıyar, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde, “Seren Serengil’in sürekli Can Tanrıyar’a hakaret etmekte,aşağılamakta, küçük düşürmekte, uyuşturucu bağımlısı suçlamasında bulunmaktadır. Ayrıca ‘satılık varoşlar’ diye paylaşımda bulunmuştur. Uyduruk site sahibi, sen kimsin, her yerden kovulan, zavallı gibi kelimelerle Can Tanrıyar’a hakaret etmiş ve toplum önünde küçük düşürmüştür” ifadelerine yer verdi.


‘Tedbir kararı uygulanmasını istiyoruz’


Seren Serengil’in hakaretlerinin sürekli olduğu belirtilen dilekçede, “Seren Serengil her gün sistematik olarak hakaretlerine devam etmektedir. Yine Can Tanrıyar’a ‘it köpek, parasını pulunu şerefini kaybetmiş şerefsiz, eski eşine takıntılı, onun bunun harçlığı ile yaşayan’ gibi sözlerle hakaret etmeyi sürdürmüştür. 9 Ocak 2019 tarihli paylaşımında ‘kokainman kuş’demiştir. Can Tanrıyar’a sözlü şiddet uygulayan Seren Serengil hakkında tedbir kararı uygulanmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.


Talep reddedildi


Mahkeme, öncesinde iki defa tedbir kararı aldıran Can Tanrıyar’ın Seren Serengil’den korunma talebini reddetti. Mahkeme ret gerekçesi olarak, Can Tanrıyar’ın bu talebinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olmadığını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim belli oldu
    1. İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim..
    2. Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya..
    3. 64 yaşında ehliyet sahibi oldu
    4. Kongolu eski lider Ntaganda savaş..
    5. Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
    6. Mersin’de çalınan araç Nevşehir’de..
    7. Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat..
    8. Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel..
    9. ’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem..
    10. Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel"..
    11. Bakan Kasapoğlu, doğa kampında..
    12. Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi
    13. Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk..
    14. Başkan Hürriyet’ten hayvan..
    15. Arılar onu sokmuyor
    16. Altın fiyatları
    17. Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    18. Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz..
    19. İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar..
    20. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
    21. Sözleşme imzalamayan futbolcular..
    22. Manavgat Belediyesi’nden ücretsiz..
    23. Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi..
    24. Türkiye'de ilk ve tek! "Ay yıldız"..
    25. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
    26. İzmir’in o ilçesinde seçimler yeniden..
    27. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz..
    28. Dicle Elektrik’ten Mardin açıklaması:
    29. Midyat’ta uyuşturucu madde ele..
    30. Başkan Kavuş, fidanlık ve seralarda..
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’