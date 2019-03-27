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Can suyuna online takip

İşletmedeki 644 hidroelektrik santralin 559'unun dere yatağında canlı hayatın devamı için gerekli su miktarının takibi için akım gözlem istasyonu kurulurken, bunlardan 499'u online izlenebilir hale getirildi- Ticari avcılığa açılan 179 baraj gölünden yıllık toplam 13 bin 750 ton çeşitli türde su ürünü elde edildi- Su ürünleri istasyonlarında geçen yıl üretilen 25 milyon 967 bin pullu sazan, 3 milyon 950 bin şabut ve bin adet bıyıklı balıkla 116 baraj gölü balıklandırıldı

27 Mart 2019 Çarşamba 11:01
Can suyuna online takip

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Hidroelektrik santrallerinin kurulduğu derelerdeki canlı hayatının devamı için gerekli su miktarını izlemek amacıyla işletmedeki 644 santralin 559'una akım gözlem istasyonu kurulurken, bunlardan 499'u online olarak takip ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımların yanında, söz konusu bölgelerde doğal hayatın korunması için de tedbirler alınıyor.

Yapılan baraj rezervuarlarının doğal hayatın korunması için fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri belirlenirken, geçen yıl inşa halindeki 9 baraj gölünde rezervuar saha etüdü, su tutma süresini tamamlamış 10 baraj gölünde ise çevreyle ve tatlı su canlılarıyla etkileşime yönelik limnolojik etüt çalışmaları gerçekleştirildi.

İzmir-Ürkmez, Bolu-Gölköy, Adana-Seyhan, Amasya-Yedikır, Elazığ-Keban, Edirne-İpsala, Şanlıurfa-Atatürk Barajı su ürünleri istasyonlarında geçen yıl üretilen 25 milyon 967 bin pullu sazan, 3 milyon 950 bin şabut ve bin adet bıyıklı balıkla 116 baraj gölü balıklandırıldı.

Baraj göllerinde, kafeslerde balık yetiştiriciliğine yönelik gerekli çalışmalar tamamlanırken, bugüne kadar 140 baraj gölü üretime açıldı.

- Baraj göllerinde balık üretimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulamaya geçirilen projelerle bu göllerdeki toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 193 bin ton oldu. Ayrıca, baraj göllerinde yarı kontrollü üretim yapılabilmesi için de DSİ tarafından 9 rezervuara ilişkin uygun görüş bildirildi.

Göletlerin su ürünleri yetiştiriciliğine açılması çalışmalarıyla ilgili olarak bugüne kadar uygun görülen 141 gölette yetiştiricilik uygulama esasları belirlendi. Uygulamaya geçirilen 78 projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 7 bin tonu buldu.

Avlanabilir stok tespiti ve değerlendirme çalışmaları geçen yıl 3 baraj gölünde tamamlandı. Bugüne kadar ticari avcılığa açılan 179 baraj gölünden yıllık toplam 13 bin 750 ton çeşitli türde su ürünü elde edildi.

Rezervuarlardaki su ürünleri faaliyetleri kapsamında, ticari avcılık, ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği, göletlerde yetiştiricilik, amatör avcılık ile diğer yetiştiricilik modellerinin geliştirilmesi ve baraj göllerinin uygun balık türleriyle balıklandırılması yönünde çalışmalar bu yıl da devam edecek.

- Tüm santrallere kamera sistemi kurulacak

Öte yandan, geçen yıl sonu itibarıyla devlet ve özel sektör tarafından inşa edilerek işletmeye alınan 644 hidroelektrik santralden 559'unun dere yatağında canlı hayatın devamı için gerekli su miktarının kesintisiz bir şekilde bırakılması ve bu suyun takibi için akım gözlem istasyonu kuruldu. Bunlardan 499'u online izlenebilir hale getirildi.

Özel sektör tarafından inşa edilerek işletmeye alınan bütün projelere kamera sistemi kurdurularak istasyonların izlenmesi için pilot çalışmalar devam ediyor. Böylece tesisin işletme süresince dere yatağına bırakılacak can suyu miktarı online olarak sürekli gözlemlenecek. Bu su miktarının müdahalelerden korunması da mümkün olacak.

DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının çevrelerinde park, rekreasyon, ağaçlandırma planlama çalışmaları da yürütülüyor. Geçen yıl 53 dekar alanda 1 rekreasyon projesi hazırlandı. Ayrıca DSİ mülkiyetinde olup özel firmalarca hazırlanan 281 dekar alanda 4 park projesinin onay işlemleri tamamlandı. Bu projeler kapsamında 23 bin 325 bitki ekildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:01
  1. Balık
  2. baraj
  3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  4. göl
  5. HES

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