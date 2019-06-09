Çan Söğütalan Köyü Hayrı Yapıldı Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde düzenlenen geleneksel köy hayır yemeği yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde düzenlenen geleneksel köy hayır yemeği yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde köy camisinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Öğle namazının ardından köy meydanında toplanan halka pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Köy Muhtarı Şeref Türker, "Hayrımıza uzaktan ve yakından katılan tüm misafirlerimize köy halkı adına teşekkür ederim” dedi.

Köy hayrına Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, CHP Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, CHP Çan İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ile çevre köylüler katıldı.

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