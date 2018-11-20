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Can Öncü'nün başarısı dünya basınında

- Washington Post: "Genç sürücü tarih yazdı"- Daily Mail: "15 yaşındaki genç, ilk Moto3 yarışını kazanarak tarih yazdı"

20 Kasım 2018 Salı 13:36
Can Öncü'nün başarısı dünya basınında


ANKARA (AA) - Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçen milli motosikletçi Can Öncü'nün başarısı, dünya basınında geniş yer buldu.

ABD'nin Washington Post gazetesi, Can Öncü'nün zaferini, "15 yaşındaki Türk yarışçı, Moto3 kategorisindeki ilk yarışında tarihine geçti. Henüz 15 yaş ve 115 günlük bir geçmişle ve wild card'la zirveye çıkarak tarih yazdı." ifadeleriyle duyurdu.

İspanya'nın Marca gazetesi, "Dünya Kupasının kazananı sadece 15 yaşında" başlıklı haberinde "Moto 3 Valencia Yarışı, bir Dünya Kupası yarışının en genç kazananı unvanıyla biten bir yarış oldu. Bir önceki şampiyondan 55 gün farkla tarihe geçti." detayını okurlarıyla paylaştı.

Milli motosikletçinin zaferine yer veren İngiliz Daily Mail gazetesi de "15 yaşındaki genç, ilk Moto3 yarışını kazanarak tarih yazdı." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın en önemli yayın organlarından Times of India, "15 yaşındaki Türk, Valencia'da fırtına gibi esti" başlığıyla yayınladığı haberde, "Podyumun gösterişli genç kazananı izleyenleri mest etti." yorumunu yaptı.

Avustralya yayın organı Sun Herald ise "İlk Moto3 yarışında rekorlara uzandı." derken, Yahoo'nun internet sitesi de "İnanılmaz duygu" başlığıyla yer verdiği haberde, "Genç şampiyon, ilk yarışında tarihe geçti. Can Öncü, disiplinini bozmazsa büyük bir gelecek vadediyor." cümlelerini kullandı.

İtalya, Belçika, Finlandiya, Almanya, Portekiz, Fransa ve Brezilya basını da Can Öncü’nün gelecek yıl Moto3 yarışlarında dikkatle izleneceği görüşünde birleşti.

MotoGP'nin resmi internet sitesinde Can'ın başarısı, "Can Öncü, tarih yazarak herkesi sersemletti" manşetiyle yer bulurken, organizasyonun resmi Twitter sayfasında yarışın özeti "Ne yarıştı!" yorumuyla paylaşıldı.

Red Bull’un internet sitesi Can Öncü’nün profesyonel bir grand prix yarışının başlangıç çizgisindeki en genç pilot olarak büyük bir başarıya imza attığına dikkat çekerken, "Daha önce Scott Redding'in en genç grand prix şampiyonu rekorunu alan genç sürücü, Dünya Şampiyonluğu’nu bu kategoride kazanan ilk Türk pilotu oldu." ifadelerine yer verdi.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:36
  1. Can Öncü
  2. Moto3
  3. motosiklet

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