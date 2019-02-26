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Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası ziyareti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Vergi Dairesi Müdürü Bekir Korucu, Mal Müdürü Bülent Bulut ve Vergi dairesi personeli 30.

26 Şubat 2019 Salı 14:41
Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası ziyareti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Vergi Dairesi Müdürü Bekir Korucu, Mal Müdürü Bülent Bulut ve Vergi dairesi personeli 30. Vergi haftası nedeniyle Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal’ı makamında ziyaret etti.


Çan Vergi Dairesi Müdürü Bekir Korucu, Mal Müdürü Bülent Bulut ve Vergi dairesi personeli 30. Vergi haftası nedeniyle Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal’ı makamında ziyaret etti. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, " Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetin en önemli finansman kaynaklarından biri olan toplumumuzun tüm kesimlerinde sağlıklı vergi bilinci oluşturması ve gönüllü olarak vergi ödeme alışkanlığı kazandırılması hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle personelinizi kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:41
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