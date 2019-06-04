0553 313 94 23

Can kaybı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanlığından, alınan tedbirlerle bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığı bildirildi

04 Haziran 2019 Salı 12:18
Can kaybı yüzde 61 azaldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, alınan tedbirlerle bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla alınan tedbirler ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 31 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gün süreyle trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergahlarda yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak 760 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 66 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındığı belirtildi.

Ayrıca, çocukların aileleri üzerinde yaptırım etkisi kullanılarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldığı ve alınan tedbirlerin desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bayram tatilinin ilk iki günü ve arefe günü olmak üzere 3 günlük can kaybı 23'tür. Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 düzeyine inmiştir. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir." denildi.

Özellikle, bayram tatilinin son günleri olan 8-9 Haziran'da tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk olacağının düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların dönüş ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri önerildi.

Aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesini koruma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uyulması, araca binilen andan itibaren mutlaka emniyet kemerlerinin takılması, "Kırmızı Düdük" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyası çerçevesinde çocukların aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki uyarılarının dikkate alınması tavsiyelerinde bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:18
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. trafik kazaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo gibi"
    1. "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo..
    2. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    3. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    4. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    5. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    6. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    7. Gaziantep'te cinayet
    8. PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım..
    9. AK Partili Kırkpınar’dan partililere..
    10. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    11. Başkent Üniversitesinden "tıp eğitimi"..
    12. Uluslararası Medikal İnovasyon ve..
    13. "Türklerle şaka olmaz"
    14. ‘Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki..
    15. A Milli Futbol Takımı bayramlaştı
    16. MHP Lideri Bahçeli, bayramın ilk..
    17. Son 7 yılın en yüksek seviyesi! Yüzde..
    18. Vodafone Red'liler yaz boyunca..
    19. Büyükşehir Belediyesi aydınlatma..
    20. Şadan Kalkavan Futbol Turnuvası..
    21. Sürücü anne ve babaların trafik..
    22. Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına..
    23. Başkentteki Pakistanlılar Ramazan..
    24. Engelli çocuğu süt içsin diye borçla..
    25. Bakan kasapoğlu: "Ailelerin..
    26. İzmir’den çaldıkları buzağıları..
    27. Taşoluk’ta asırlık adak geleneğini..
    28. Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti
    29. Hatay dağ ceylanı ve nesli tehlike..
    30. Kırşehir protokolü bayram namazı..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."