Can kaybı yüzde 61 azaldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, alınan tedbirlerle bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla alınan tedbirler ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 31 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gün süreyle trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergahlarda yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak 760 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 66 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındığı belirtildi.

Ayrıca, çocukların aileleri üzerinde yaptırım etkisi kullanılarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldığı ve alınan tedbirlerin desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bayram tatilinin ilk iki günü ve arefe günü olmak üzere 3 günlük can kaybı 23'tür. Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 düzeyine inmiştir. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir." denildi.

Özellikle, bayram tatilinin son günleri olan 8-9 Haziran'da tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk olacağının düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların dönüş ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri önerildi.

Aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesini koruma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uyulması, araca binilen andan itibaren mutlaka emniyet kemerlerinin takılması, "Kırmızı Düdük" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyası çerçevesinde çocukların aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki uyarılarının dikkate alınması tavsiyelerinde bulunuldu.