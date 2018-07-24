Can Gürzap'a çarpan sürücü hakkında karar verildi!
Sapanca'da motosikletiyle çarptığı Gürzap'ı yaralayan Suriye uyruklu sürücü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.24 Temmuz 2018 Salı 08:54
Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap'a motosikletiyle çarpan Suriye uyruklu sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada kullandığı plakasız motosikletle çarpan Suriye uyruklu F.H. (21) gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Meydana gelen trafik kazasında Gürzap, Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
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