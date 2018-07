Can Gürzap kimdir? Can Gürzap trafik kazası mı geçirdi? Can Gürzap sağlık durumu nasıl?

Kendisini Kurtlar Vadisi dizisinde Tataroğlu olarak tanıdığımız tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Can Gürzap kimdir?

Can Gürzap (d. 26 Mayıs 1944, İstanbul), Sinema, Tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmakta, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmiştir.

Oyuncu Can Gürzap hastaneye kaldırılırken böyle görüntülendi.