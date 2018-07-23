0553 313 94 23

Can Gürzap kimdir? Can Gürzap trafik kazası mı geçirdi? Can Gürzap sağlık durumu nasıl?

Kendisini Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinden tanıdığımız tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Can Gürzap kimdir?

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:24
Can Gürzap kimdir? Can Gürzap trafik kazası mı geçirdi? Can Gürzap sağlık durumu nasıl?

Kendisini Kurtlar Vadisi dizisinde Tataroğlu olarak tanıdığımız tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Can Gürzap kimdir?

Can Gürzap (d. 26 Mayıs 1944, İstanbul), Sinema, Tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmakta, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmiştir.

Oyuncu Can Gürzap hastaneye kaldırılırken böyle görüntülendi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:24
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. can gürzap kimdir
  5. can gürzap trafik kazası
  6. can gürzap kurtlar vadisi tataroğlu
  7. can gürzap eşkiya dünyaya hükümdar olmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beden eğitimi öğretmen tercih sonuçları
    1. Beden eğitimi öğretmen tercih sonuçları
    2. Akşener'i istifa ettiren söz!
    3. 100 yıl sonra ilk kez görüldü!
    4. CHP'de 'genel başkanlığa' 3 aday daha!
    5. Erbil'de valilik binasına saldırı..
    6. Sözleşmeli okul öncesi öğretmen tercih..
    7. Serinlemek için ölümü göze alıyorlar!
    8. İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener..
    9. İngilizce öğretmen tercih sonuçları |..
    10. 112 acil doktorunu darp ettiler!
    11. Beklenen izin çıktı! Diyarbakır'a müjde!
    12. Muharrem İnce'ye cevap! Sen de 3 seçim..
    13. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları..
    14. CHP'de kurultay kavgası kızıştı: Sen..
    15. Sözleşmeli fen ve teknoloji..
    16. Rusya’da tekne faciası: 3 kişi öldü
    17. Adana'da ölümüne serinlik!
    18. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    19. 100 seneden sonra ilk kez görüldüler!
    20. ÖSYM 2018 YSK tercihleri ne zaman..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?