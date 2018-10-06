Casus Can Dündar PKK'lı teröristler için kahroldu
Türkiye düşmanlığı ile tanınan firari Can Dündar, hainlikte sınır tanımıyor. Vatan haini Dündar, Başkan Erdoğan'ın terör operasyonlarının devam edeceği yönündeki sözlerinden rahatsız oldu.06 Ekim 2018 Cumartesi 11:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Batman'daki kahpe saldırının ardından yaptığı "Onlar bizden 7 şehit aldı, biz 700 terörist öldüreceğiz. Kesinlikle durmak yok" açıklaması vatan hainiCan Dündar'ıüzdü.
Teröristler için üzüldü
Erdoğan'ın terör operasyonlarının devam edeceği yönündeki mesajı, Almanya'da sığıntı olarak yaşayan casus Can Dündar'ı rahatsız etti.
Dündar, "Kana kan, intikam', bir devlet politikası olabilir mi?" paylaşımında bulundu.
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