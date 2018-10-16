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Casus Can Dündar ve İlhan Tanır için kırmızı bülten

Can Dündar, casusluk suçlamasıyla yargılandığı Cumhuriyet Gazetesi davasında yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

16 Ekim 2018 Salı 13:56
Casus Can Dündar ve İlhan Tanır için kırmızı bülten

Can Dündar, casusluk suçlamasıyla yargılandığı Cumhuriyet Gazetesi davasında yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Cumhuriyet gazetesi davasında dosyaları ayrılan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

Adana ve Hatay'da 2014'te silah naklederken jandarma tarafından durdurulan MİT TIR'larının görüntülerini yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Erdem Gül'ün hapis cezasına çarptırıldığı dava, Yargıtay tarafından kararın bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanmıştı.  Mahkeme, Erdem Gül ve Can Dündar’ın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Öte yandan Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nde 2014'te kaleme aldığı köşe yazıları ve yazı dizisiyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:56
  1. Hatay
  2. Adana
  3. Can Dündar
  4. son dakika can dündar kararı

YORUM YAZ

  • neron11neron1116 dk önce
    o kırmızı renk sınırımız dışında tanınmıyorki,nerede olduğu belli birine ne diye kırmızı bülten çıkartıyoruz yakalanmayacağını bile bile,bu tür durumlarla ilgili operasyonel birimlerimiz olmalı,arananlar her nerede ise bulunup paketlenip getirilmeli.
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