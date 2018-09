Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu'dan, Cumhuriyet ile ilgili bomba ifadeler

Cumhuriyet Gazetesi’de yaşanan deprem “FETÖ tarafından desteklenen yönetim gitti Kemalistler geldi” şeklinde yorumlandı. Cumhuriyet yazarları ve yöneticileri birer birer görevden alınırken FETÖ’nün sosyal medyadaki tetikçileri bu değişime sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Gazetesi’ndeki değişimi yakından takip eden Cumhuriyet’in eski başyazarı Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu sabah.com.tr’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NAZLI ILICAK "BEN CUMHURİYET OKUYORUM" DEDİKTEN SONRA İLİŞKİMİ KESTİM

Ceyhan Mumcu şunları söyledi:

Nazlı Ilıcak'ın "Ben artık Cumhuriyet okuyorum" şeklindeki açıklamasından sonra Cumhuriyet Gazetesi ile ilgimi kestim. Cumhuriyet Gazetesi sık sık mali sıkıntıya girer, bir yerlere yanaşır ve yayın politikası da değişir. Bugün de benzer bir kriz yaşanıyor.

AKIN ATALAY FETÖ'NÜN SAVCILARI İLE GÖRÜŞÜYORDU

Ergenekon davası ile birlikte büyük bir değişim yaşandı. Akın Atalay'ın başını çektiği avukatlar grubu FETÖ'ye yakın savcılarla işbirliği yaptılar. Kendilerine sol diyorlardı ama FETÖ'cü savcılarla aynı kapıya çıkan şeyler savunuyorlardı. Ben o zaman yönetim ile görüştüm. Şu an yönetime gelen İbrahim Yıldız'a gittim ve "neler oluyor" diye sordum.

YÖNETİM DEĞİŞTİ DİYE SEVİNMEK İÇİN ÇOK ERKEN

Şu anki yönetim görevine iyi yapsaydı bugün yaşanan krizlerin hiçbiri yaşanmazdı. Yeniden okuru nasıl toparlayacaklar bilmiyorum. Şimdi FETÖ çizgisinden Kemalist çizgiye dönüldü iddiası var. Ben çok emin değilim. Bekleyip göreceğiz. Gazetenin bu hale düşmesinde yeni yönetimin özensizliklerinin de etkisi vardı. Şimdi bekleyip göreceğiz. Birileri fazla seviniyor. Eski kadro gazeteyi çok mu iyi yapıyordu. Güven kaybetmiş okuru geri kazanmak kolay değildir.

SOSYAL MEDYADA FETÖ'CÜLER BU DEĞİŞİME NEDEN TEPKİ GÖSTERİYOR?

Sosyal medyadaki FETÖ'cü yazarlar bu değişime çok tepkililermiş. Onlara ne oluyor anlamadım. Cumhuriyet Gazetesi'nden ne bekliyorlar anlamadım. Bu tepkinin tek bir anlamı var; Bizim aracımız elimizden alındı diyorlar. Demek ki bizim gibilerin tepkileri haklı çıkıyor. Bir gazetenin el değiştirmesinden neden rahatsız olursunuz. Mevziyi kaybettik gibi bir anlayış var. FETÖ'ye ne oluyor anlamadım.

CAN DÜNDAR PARA İÇİN FETÖ'YE YANAŞTI

Can Dündar bu işin ticaretindeydi. Can Dündar para kazanmak için bu işi yapıyordu. Tamamen profesyonel bir tip. TSK'dan da yükselmek için sonradan FETÖ'cü olanlar vardı. Can Dündar da para için FETÖ'ye yanaşanlardan. Şimdi parayı Atatürkçü Düşünce Derneği verse Fetullah'a saldırır.