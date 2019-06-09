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Can dostlarımız unutulmadı

Kahramankazan Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte, sokaklarda yaşayan hayvanların sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi.

09 Haziran 2019 Pazar 11:57
Can dostlarımız unutulmadı

Kahramankazan Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte, sokaklarda yaşayan hayvanların sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.


Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusundaki uygulamalarıyla da fark oluşturuyor. Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi. Ekipler yerleştirilen bu su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan sokak hayvanlarının ise günün en sıcak olduğu saatlerde suyla temas ettirilerek serinlemeleri sağlanıyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler düzenli olarak sulanıyor.



Bir kap da siz bırakın


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmanın görevleri olduğunu belirterek, “Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Oğuz, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine sokak hayvanları için bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:57
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