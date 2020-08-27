Can çıkar huy çıkmaz! Müstemlekeci tipler hep aynı

200 yılı aşkın zamandır Osmanlı mülkü üzerinde emperyalist devletlerin oynamak istedikleri menfur girişimlerin malzemesinin hep içimizden olması çok ilginçtir. Osmanlı cihan devletinin varlığından emperyalistlerin rahatsız olmalarını anlamak mümkün ve fakat Osmanlının yetiştirdiği ve devlet hizmetine kazandırdığını zannettiği bir kısım müstemleke ruhlu ve müstemlekeci aydınların ihanetini anlamak mümkün değildi.

1876 yılında tahta çıkan ve 1909 yılına kadar 33 yıl taht da kalarak dünya çapında eserlere imza atan Osmanlı Sultanı Abdülhamit Han’ı öldürmek için ithal malı suikastçılar bile getirdiler. Tek gayeleri Osmanlı Devletinin inkişafını durdurmak, Osmanlının kalkınma hamlelerini engellemek ve uşaklık ettikleri Batılı emperyalistlerin yal çanaklarından biraz daha fazla pay alabilmekti. Osmanlıya ihanet eden uşak ruhlu müstemlekecilerin bugünkü torunları ellerinden gelse ayni alçaklığı Tayyip Beye karşı da yapacaklar ama Tayyip Bey bu fırsatı onlara vermiyor. Emperyalistlerin ve uşaklarının oyunlarını bozuyor. Köle ruhlu satılmışlar aynı şerefsizliği yıllarca Erbakan Hocamıza karşı da yaptılar. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kurul başkanı Erbakan merhum 1974-1975-1976-1977 yıllarındaki kısacık Milli Cephe Hükümetleri zamanında plân, proje dâhilinde, finansmanı da hazır 200 ağır sanayi tesisinin temelini atarken de aynı alçaklığı sergilediler!

Erbakan hoca yapılması planlanan ve finansmanı da hazır olan fabrika temellerini devlet ricaliyle birlikte atıyor ve fakat bir gün sonra bazı CHP vekilleri ve senatörleri, o üç beş kürek betondan mürekkep temeli çalıp şehir merkezlerinde basın toplantıları yaparak “İşte Erbakan’ın hayali ve yalan temeli” diye yaygara yapıyorlardı. Adamlar vatanımızda sanayi hamlesi yapılacağına inanamıyorlar ve Türkiye’nin kalkınmasını istemiyorlardı.

Erbakan hoca temelini attığı 200 sanayi tesisinin 70 tanesini Hükümet ortağı olduğu yıllarda bitirdi ve üretime açtı. Diğer temeller de daha sonraki yıllarda peyderpey yükseldi ve bugün ülkemizin yüzünü ağartan eserler olarak hizmet veriyorlar. Yerli yapım tanklarımız, SİHA ve İHA’larımız, kruvazör ve helikopterlerimiz; Tuşas-Tümosan-Taksan-Temsan-Testaş-Gerkonsan-Aselsan-Roketsan-Füzesan- Tai gibi kuruluşların ürettiği eserlerimizdir. İşin en ilginç yanı ise tüm bu kuruluşlarımızın altında Milli Görüş lideri Erbakan hocamızın alın teri ve imzasının olmasıdır. Şimdi ise Milli Görüş zihniyeti, Tayyip Bey’in Devlet Başkanlığında ülkemizin ve insanımızın yüzünü ağartıp göğsünü kabartıyor. Erbakan hoca elbet rahmetle anılacak. Temel çalanlar, onlara alkış tutanlar ve temel hırsızlarına gizli açık koltuk değneği olanlarda öyle mi?!. Milletimiz feraset sahibidir. Yapanla yıkanı ve yıkana dost olanı görüyor! 1976 yılında CHP Erzincan senatörü Niyazi Ünsal adında bir adam Erzincan’a; “buraya Takım Tezgâhları Fabrikası TAKSAN yapılacak” diye atılan temeli arabasına koyup TBMM önüne getirerek yaygara yapmış ve hatta mecliste konuşarak “İşte Erbakan’ın yalan ve hayali temeli” demişti. Daha sonra söz alan Milli Selâmet Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kurul Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ise; “Arkadaşlar her şey Bakanlar kurulu kararıyla ve plân proje dâhilinde yapılmaktadır. Erzincan’a bu fabrika mutlaka yapılacaktır. İşaret olarak atılan 3-5 kürek beton ve demirin TBMM önüne getirilmesi önemli değildir. Bu 3-5 kürek betona ihtiyaç da yoktur. Bu 3-5 kürek betona CHP’nin ihtiyacı vardır. ÇÜNKÜ CHP’NİN TEMELİ YOKTUR” demiş ve meclis muhalefetiyle iktidarıyla alkış tufanına boğulmuştu. Şimdi gemilerimiz Akdeniz’de, Karadeniz’de petrol arıyor, gaz arıyor. Yerli imkânlarla 5000 metreden gaz bulduk. 83 milyon vatan evladı bayram yapıyor, ama ne yazık ki onlar sevinemiyorlar. Bugüne kadar millet için, Türkiye için yapılan neye sevindiler ki, demeden edemiyor insan.