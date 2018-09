Can Bonomo trafik kazası geçirdi!

Can Bonomo motosiklet ile trafik kazası geçirdi. Seyir halindeyken, önündeki aracın sürücüsünün durup aniden kapıyı açması üzerine motosikletiyle kapıya çarpan ve yola savrulan müzisyenin kaburgalarında çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık olduğu öğrenildi. Hastanedeki tetkikler sonucu 1 ay zorunlu istirahat verilen Bonomo'nun ekim konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Kaza geçirdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Can Bonomo, "Bugün ufak bir motorsiklet kazası geçirdim. Ciddi bir durum yok. Köprücük kemiğimde ve kaburgamda kırıklar var. 1 ay kadar yatarım evde. Film falan izlerim. Şu taksi kapılarını kovboy gibi açmayın çok kırılıyorum valla. Önümüzdeki konserlerin birkaçına da gelemiycem. Siz de gitmeyin bence." ifadelerini kullandı.

CAN BONOMO KİMDİR?

Can Bonomo, 24 Mayıs 1987 de İzmir'de dünyaya geldi. Ressam olan annesini genç yaşta kaybetti. Ailesinin kökeni; Osmanlı Sultanı Sultan II Beyazıd tarafından, 1492 yılında İspanya'dan İzmir ve Selanik'e yerleştirilen yahudilerdendir. Büyüdüğü evde sanat olduğunu ifade eden ve annesi sayesinde şiir öğrendiğini ifade eden Can Bonomo, dokuz yaşında gitar çalmaya başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyonculuk bölümünde okudu. 17 yaşında İzmir'den İstanbul'a taşınan Can Bonomo, müzik dünyasına ses prodüksiyonculuğu yaparak atıldı.