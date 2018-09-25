0553 313 94 23

Can Bonomo trafik kazası geçirdi!

Can Bonomo, motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Kaburgalarında çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık olduğu öğrenilen Bonomo'ya 1 ay zorunlu istirahat verildi.

25 Eylül 2018 Salı 21:14
Can Bonomo trafik kazası geçirdi!

Can Bonomo motosiklet ile trafik kazası geçirdi. Seyir halindeyken, önündeki aracın sürücüsünün durup aniden kapıyı açması üzerine motosikletiyle kapıya çarpan ve yola savrulan müzisyenin kaburgalarında çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık olduğu öğrenildi. Hastanedeki tetkikler sonucu 1 ay zorunlu istirahat verilen Bonomo'nun ekim konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Kaza geçirdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Can Bonomo, "Bugün ufak bir motorsiklet kazası geçirdim. Ciddi bir durum yok. Köprücük kemiğimde ve kaburgamda kırıklar var. 1 ay kadar yatarım evde. Film falan izlerim. Şu taksi kapılarını kovboy gibi açmayın çok kırılıyorum valla. Önümüzdeki konserlerin birkaçına da gelemiycem. Siz de gitmeyin bence." ifadelerini kullandı.

CAN BONOMO KİMDİR?

Can Bonomo, 24 Mayıs 1987 de İzmir'de dünyaya geldi. Ressam olan annesini genç yaşta kaybetti. Ailesinin kökeni; Osmanlı Sultanı Sultan II Beyazıd tarafından, 1492 yılında İspanya'dan İzmir ve Selanik'e yerleştirilen yahudilerdendir. Büyüdüğü evde sanat olduğunu ifade eden ve annesi sayesinde şiir öğrendiğini ifade eden Can Bonomo, dokuz yaşında gitar çalmaya başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyonculuk bölümünde okudu. 17 yaşında İzmir'den İstanbul'a taşınan Can Bonomo, müzik dünyasına ses prodüksiyonculuğu yaparak atıldı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:14
  1. İstanbul
  2. İzmir
  3. İspanya
  4. Can Bonomo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da etkili olan selin bilançosu ağırlaşıyor
    1. Meksika'da etkili olan selin bilançosu..
    2. Çukurda hayat mücadelesi! 72 saat..
    3. Evde kıyma çekmek için yapmanız..
    4. Flaş iddia! Fas uçakları sığınmacıları..
    5. 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin..
    6. Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak..
    7. Meteoroloji uyardı! Geliyor
    8. Bursaspor'dan VAR çıkışı!
    9. Beşiktaş'a kötü haber! TFF'den geri dönd
    10. Ankara'daki o mahallelerin sakinleri..
    11. Barzani'den dikkat çeken Türkiye..
    12. Sedanur'un ölümüyle ilgili çok önemli..
    13. Bu yöntemle mum lekesine veda edin
    14. Aydınus'un derbi notu belli oldu
    15. Ava gittiği ormanda sırra kadem bastı
    16. Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!..
    17. Rusya'dan bomba iddia! O füzeler..
    18. Akaryakıta yeni zam! Pompaya..
    19. ABD'li komedyen Bill Cosby'e hapis..
    20. Balgamınızın rengi hastalık habercisi..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!