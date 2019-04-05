Çan Belediyesinde devir teslim

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Çan Belediye Başkanlığını kazanan CHP’li Bülent Öz, ÇanBelediye Başkanlığı görevini 10 yıldıryürüten Abdurrahman Kuzu’dan devraldı.

Bugün Cuma namazı sonrası partililer ile birlikte Çan Belediyesine gelenBelediye Başkanı BülentÖz, Belediye önünde sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Öz, Belediye önünde kesilen kurban veyapılan duadan sonra bir konuşan Başkan Öz, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde halkımızın teveccühüyle Belediye Başkanlığı seçimini kazandık. 31 Mart’a kadar geçtiğimiz 6 aylık süreci içerisinde seçim çalışmalarının barış içerisinde kardeşlik içerisinde geçtiğini düşünüyorum. Bu vesileyle tüm aday arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Seçimin barış huzur içerisinde geçmesini sağladıkları için bugün bu emaneti devralıyoruz. Bu koltuk bir emanet bu koltuğun emanet olduğunu asla unutmayacağız. Buna tüm Çan halkının önünde söz veriyorum. Bu emanete layıkıyla sahip çıkacağız. Koltuklar geçici bugün buradayız, yarın biz de olmayacağız ama uzun süre Çan’ımızahizmet etmekistiyoruz. Ama bir gün gelecek bizde bu koltuğu devredeceğiz. O nedenle bu makamların geçici olduğunun farkındayız. Meclis üyeleri arkadaşlarımla şunu ifade etmiştik adalet çok önemli adaletli olacağızpaylaşımcı olacağız, herkesi kucaklayacağız, kim hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesin Belediye Başkanı olacağımızı belirtik bu sözün arkasındayız. Adımız Bülent Öz, Sözümüz söz diyorum” dedi.

Görevi devir eden Abdurrahman Kuzu, "10 yıl önce bizi göreve getiren halkımız bugün Öz’ü tercih etti. Halk iradesine saygılıyız, Allah Öz yönetimine nice hizmetler yapmayı nasip etsin, kendilerini tebrik ederim" dedi.

Devir teslim törenine CHP Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, AK Parti Çan İlçe Başkanı Orhan Arslan, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya ve partililer katıldı.