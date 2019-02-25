Çan Belediyesikar eritmeye termal suyla çözüm buldu Çanakkale’nin Çan ilçesinde,Çan Belediyesi itfaiye ekipleri termal su kullanarak ilçe merkezindeki anayolları kardan temizliyor.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde,Çan Belediyesi itfaiye ekipleri termal su kullanarak ilçe merkezindeki anayolları kardan temizliyor.

İlçede yoğun şekilde yağan kar nedeniyle iş makineleriyle ilçe genelinde yapılan çalışmaya itfaiye ekipleri de katıldı. Karla mücadele de iş makineleriyle açılan merkezdeki yollara Çan Belediyesi’nin itfaiye ekipleri de dahil oldu. Ekipler, ilçede çıkan termal sıcak suyu kullanarak yollarda bulunan kar eritme çalışmalarını sürdürüyorlar.

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