Çan Belediyesi bayram temizliğini bitirdi

Çan Belediyesi tarafından Ramazan bayramı öncesinde ilçede camiler başta olmak üzere, şehir mezarlığı, park ve bahçelerin temizliği tamamlandı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Belediye olarak bayram hazırlıklarımızı bitirdik. Gereken titiz çalışmayı arkadaşlar yerine getirdi. Sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçmesini diliyorum" dedi.