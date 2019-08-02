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Çan Belediye Başkanı Öz, hemşehrilerini yalnız bırakmıyor

Milletvekilliği döneminde Meclis çalışmalarını tamamlayıp Çanakkale’ye döndüğünde ortama günde 3 ilçe 10 köy ziyaret ederek her daim hemşehrilerinin yanında olan Bülent Öz, Çan Belediye Başkanı olduğu günden itibaren de Çan’da mahalle mahalle, sokak sokak hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:23
Çan Belediye Başkanı Öz, hemşehrilerini yalnız bırakmıyor

Milletvekilliği döneminde Meclis çalışmalarını tamamlayıp Çanakkale’ye döndüğünde ortama günde 3 ilçe 10 köy ziyaret ederek her daim hemşehrilerinin yanında olan Bülent Öz, Çan Belediye Başkanı olduğu günden itibaren de Çan’da mahalle mahalle, sokak sokak hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor.


Sabah erken saatte Çan Menderes Parkında ve Atatürk Mahallesi Caner Öz Sokakta hemşehrileriyle çay içerek sohbet eden Başkan Öz, hemen ardından Karşıyaka Mahallesi Şehit Özgür Kahveci sokakta gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Gün içinde yerinde incelemelerini sürdürerek yapılan çalışmaları takip eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Fatih Mahallesi Sarıoluk Sokak, Harmanlar Sokak ve Gençlik Sokaktan geçen Sarıoluk deresinde, mahalle sakinlerinin temiz taleplerinin üzerine yapılan çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Önceliğine vatandaşa yerinde hizmet anlayışını alan Başkan Bülent Öz, Karşıyaka ve Seramik mahallesinde hemşehrilerinin isteklerini dinleyip çözüm üretmek için çalışmalar gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:23
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