0553 313 94 23

Can bebek ambulansa iş makinesiyle yetiştirildi

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köyde rahatsızlanan ve yolun kardan kapalı olması nedeniyle iş makinesiyle ambulansa kadar taşınan 3 aylık bebek, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:49
Can bebek ambulansa iş makinesiyle yetiştirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3 aylık bebek, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Erencik köyünde fenalaşan bebek Can Zurlu yol kar nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı köye ambulansın ulaşamaması üzerine Hizan Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Ekipler güçlükle ulaştıkları köyden Can bebeği alarak, iş makinesiyle belli bir noktaya kadar taşıyıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Can bebek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda Hizan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Erencik Köyü Muhtarı Ramazan Zurlu, bebek için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

İş makinesi operatörü Sedat Uğuş ise kışın zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Bölgede yoğun kar ve fırtına var. Havale geçiren 3 aylık bebeği kurtarmak için yola düştük." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:49
  1. bebek
  2. Bitlis
  3. Hizan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz söyleşiye katıldı
    1. Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz..
    2. Bahçeli son noktayı koydu! "Belediye..
    3. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı
    4. Domuz gribi Gürcistan'da 10 can aldı
    5. New York borsası yükselişle açıldı
    6. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    7. Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
    8. Victor Moses Fenerbahçe'ye mi transfer..
    9. Meral Akşener'e kızdı! AK Parti'ye geçti
    10. İran AB ile güvenlik iş birliğini..
    11. Kerkük'teki mayınların temizlenmesi
    12. HDP Batman ilçe belediye başkan..
    13. Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de..
    14. Kenevir nedir?
    15. Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu..
    16. Beşir Derneği'nden soğuğa karşı sıcak..
    17. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    18. Boşnaklar Sırp Cumhuriyeti Günü'nün..
    19. Joseph Pulitzer kimdir?
    20. "Hamas ulusal birliğin tesisinde..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar