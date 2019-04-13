0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

- Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isminin cenazesi, öğleyin kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi- Can Bartu'nun cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"Bütün Türk sporcularının Can Bartu'nun Metin Oktay'ın kişiliğini, beyefendiliğini, sahadaki mertçe karakterini örnek almasını dilerim"- TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik:"Can Bartu her zaman aradığım, eksikliğini hissedeceğim çok büyük bir insandı"

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:14
Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı


İSTANBUL (AA) - Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi, 83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı.

Can Bartu'nun Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, eski Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları, kulübün diğer şubelerinin sporcu ve yöneticileri, eski futbolcular ile kulüp çalışanları, spor, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Cenaze namazının ardından Can Bartu'nun naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Merhumun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Mustafa Cengiz: "Biz bu isimleri örnek aldık"


Cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe camiasının acısını paylaştığını belirtti.

Can Bartu'nun Türk sporu adına önemli bir isim olduğunun altını çizen Cengiz şöyle konuştu:

"Metin Oktay'la Hakkı Yeten'le... onlarla büyüdük. Biz bu isimleri örnek aldık. Onların dürüstlüğünü, karakterlerini, dürüst düellocu karakterlerini kendimize örnek aldık. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim. Bütün Türk sporcularının da Can Bartu'nun Metin Oktay'ın kişiliğini, beyefendiliğini, sahadaki mertçe karakterini örnek almasını dilerim. Türk sporunun ve Fenerbahçe camiasının acısını paylaşırım. Bu isimleri tek bir camiaya mal etmek yanlış olur. Bu isimler simgedir. Başımız sağ olsun."

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü'nün televizyonu FB TV'ye de Can Bartu'nun vefatıyla ilgili olarak özel olarak konuştu.


- Şenes Erzik: "Can Bartu çok büyük bir insandı"


TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de "Can Bartu her zaman aradığım, eksikliğini hissedeceğim çok büyük bir insandı." dedi.

Bartu'nun yalnızca başarılı bir sporcu değil, adeta bir diplomat gibi görev yaptığını da aktaran Erzik, "Lazio'da, Fiorentina'da özellikle oynadığı zamanlar Türk futbolunun içe dönük zamanlarıydı. O zamanlar bir hatıram var. Beraber oynadığı takım arkadaşı Kurt Hamrin'in galip geldikleri bir maçtan sonra Sinyor'u sormuşlar. Verdiği cevap aynen şöyle: Altın tabakta pas ikram eden Türk. Hiç unutmam çocukluğumdan beri. Yeri doldurulamaz. Ben o 1970'li yıllarda Can Bartu'yu takip ederken 1971'de bir oğlum oldu ve adını da Can koydum." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:14
  1. Can Bartu
  2. Fenerbahçe
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de yargının başı istifaya çağrıldı
    1. Cezayir'de yargının başı istifaya..
    2. Fatma Şahin şarkı söyledi, Osmanlı..
    3. Kavgaya giden polislere meşaleli..
    4. Şanlıurfa’da Güncel Yorumlar Karma..
    5. Taşınma sebebiyle tazminat alınır mı?..
    6. Anneleri ölünce ortada kaldılar
    7. Kardiyolog Prof. Dr. Hamza Duygu:..
    8. Nafaka sorununda sona gelindi! 5 yıl..
    9. Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı
    10. Çilekte patlama yaşanıyor
    11. Haliç'te kürek şenliği
    12. İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi
    13. Sudan’da sivil yönetim için baskı..
    14. Aile Olmak belgeseli bu akşam yayında
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Yolcu otobüsü tıra çarptı: Ölü ve..
    17. AB'den Türkiye açıklaması: Bu bir fırsat
    18. Balık tutmaya giderken kazada hayatını..
    19. Genç: “Türkiye’de mevcut belediye..
    20. Hayri Samur: “Temenni ederim ki,..
    21. Kalkınma Ajansları PYB toplantısı..
    22. Şehir merkezine inen kurt paniğe neden..
    23. Papağanına işkence yapan Özdemir..
    24. Krimi'ye ağzının payını veren..
    25. Avrasya’da Türk Sanat Müziği konseri
    26. Açık ceza evinden izinli çıkıp kablo..
    27. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan..
    28. Balıkçılar sezondan memnun kaldı
    29. Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay..
    30. Başkan Gültak’tan personele:..
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti