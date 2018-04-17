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Can Ataklı Deniz Baykal’dan özür diledi

Halk TV’de kapının önüne konulan kovulan Can Ataklı, kovulmasına Deniz Baykal’ın neden olduğu yönündeki iddialar sonrası Baykal’dan özür diledi.

17 Nisan 2018 Salı 15:59
Can Ataklı Deniz Baykal’dan özür diledi

Geçtiğimiz günlerde Halk TV’nin programına son vererek kapının önüne koyduğu Can Ataklı, kovulmasına CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın neden olduğu yönündeki iddialar üzerine Baykal’dan özür diledi. Bugünkü yazısında konuya değinen Ataklı, “Benim amacım sadece aslen inanmadığımı da belirttiğim bu iddialar yüzünden Halk TV'nin Deniz Baykal'ı da zora soktuğunu anlatmaktı. Oysa dediğim gibi bazen insan “kaş yapayım derken göz çıkarabiliyor” örneğindeki gibi kendi kendimi sıkıntıya soktum. Deniz Baykal ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve tedavisi hâlâ sürüyor. Enfeksiyon tehdit ve tehlikesine karşı kimseyle görüşmüyor. Böyle bir durumdayken Deniz Baykal’ı üzmüş olmaktan ötürü ben daha çok üzüldüm. Bunu belirterek, kendisinden ve kızından da özür dilemek istiyorum.” dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:59
  1. Halk TV
  2. Can Ataklı

YORUM YAZ

  • VatanVatan2 sa önce
    Araştırmayan duyumlarla haber yapan biri kovulmuş ise daha doğal ne olabilir ki.
  • İlkay Şenİlkay Şen2 sa önce
    Aşağıdaki cümlede sanırım hata yapılmış. Kontrol edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Cümle ==> "Ereksiyon tehdit ve tehlikesine karşı kimseyle görüşmüyor"
  • halil45halil452 sa önce
    rezir oldun bile atakli
  • AYIPAYIP3 sa önce
    şErefsiz ADAMI FELÇ ET ÖZÜR DİLE ;UTAN BE !
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