Can Ataklı Deniz Baykal’dan özür diledi

Geçtiğimiz günlerde Halk TV’nin programına son vererek kapının önüne koyduğu Can Ataklı, kovulmasına CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın neden olduğu yönündeki iddialar üzerine Baykal’dan özür diledi. Bugünkü yazısında konuya değinen Ataklı, “Benim amacım sadece aslen inanmadığımı da belirttiğim bu iddialar yüzünden Halk TV'nin Deniz Baykal'ı da zora soktuğunu anlatmaktı. Oysa dediğim gibi bazen insan “kaş yapayım derken göz çıkarabiliyor” örneğindeki gibi kendi kendimi sıkıntıya soktum. Deniz Baykal ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve tedavisi hâlâ sürüyor. Enfeksiyon tehdit ve tehlikesine karşı kimseyle görüşmüyor. Böyle bir durumdayken Deniz Baykal’ı üzmüş olmaktan ötürü ben daha çok üzüldüm. Bunu belirterek, kendisinden ve kızından da özür dilemek istiyorum.” dedi.