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Can: "15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız"

Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) Genel Başkanı Fatih Candar Can, 15 Temmuz’u unutmadıklarını, unutturmayacaklarını belirterek, "Bu millet bekası söz konusu olduğunda tek vücut, tek yumruk olup hainlerin tepesine binecektir" dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:22
Can: "15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız"

Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) Genel Başkanı Fatih Candar Can, 15 Temmuz’u unutmadıklarını, unutturmayacaklarını belirterek, "Bu millet bekası söz konusu olduğunda tek vücut, tek yumruk olup hainlerin tepesine binecektir" dedi.


15 Temmuz’da yaşananları asla unutmayacaklarını söyleyen Can, "Biz rahat uyuyalım diye vatan evlatları ebediyen uyudu. O gece kendi salalarına koşarak giden kahramanlarımızı unutmadık, unutturmayacağız! Tank kovalayan, 5 dakikada tank kullanmayı öğrenen, F-16’ya levye fırlatan, üzerinden mermi yağdıran helikoptere bakıp ’Senin illa ki benzinin bitecek’ diye parmak sallayan, süs havuzlarından abdest alıp şehadete giden ve tankların önüne yatan bir millete darbe yapmayı hayal bile edemeyecekler artık. Artık biliyorlar ki; bu millet bekası söz konusu olduğunda tek vücut, tek yumruk olup hainlerin tepesine binecektir. Bu aziz milletin Peygamber’inin aleyhinde kararlar almak için kurulan Dârun Nedve bugün yok mu sanıyorsunuz? O mecliste karar alanların torunları bugün yok mu sanıyorsunuz? İşte biz bunları hep unuttuk! Fakat düşman unutmadı. Bize 15 Temmuz’da hatırlattı. Onların unuttuğu tek şey bu milletin azmi, vatanına devletine, dinine, mukaddesatına olan bağlılığı idi. Bizler de millet olarak bunu hatırladık. 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin bütünün dünya ’ya örnek olacak şekilde karşı durması ve kararlılığı ile gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin engellenmesinin yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan bu aziz millete övgü ve takdirlerimizi yineliyor, bu uğurda canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz millet olarak büyük Türkiye için adım attık, sen ulaştır Allah’ım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:22
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