Çamurfest efsanesi geri döndü

Geçtiğimiz yıl yoğun yağışın ardından ortaya çıkan renkli görüntüleriyle tüm Türkiye’nin hafızasında yer eden EskiFest’in son günü yine yerini bildik görüntülere bıraktı.

Yağmura rağmen gönüllerince eğlenen gençler, alanda oluşan çamur içinde çılgınca vakit geçirdi. Sanatçılar, yağışa rağmen müzikseverlere unutulmaz bir festival deneyimi yaşattıkları için teşekkür ettiler. 4 gün boyunca 100 bine yakın müzikseverin akın ettiği EskiFest 2019 unutulmaz anları ve görüntüleriyle yine çok büyük ilgi gördü.

Dört gün boyunca Şebnem Ferah’tan Athena, Mor ve Ötesi’nden Kadebostany’e yıldızları ağırlayan EskiFest’in kapanışını Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman yaptı. Festivalin son gününde Festivalin son gününde Luka, Ezgi Aktan, Tuna Kiremitçi, Adamlar, Gaye Su Akyol, Cem Adrian da sahne aldı. Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından gerçekleştirilen MilyonFest’in bir sonraki durağı 2-3-4-5 Mayıs MilyonFest İzmir / Karşıyaka olarak duyuruldu.