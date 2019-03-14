Çamura saplanan itfaiye aracını bırakıp yangına koştular Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk haldeki tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi- Eve gelirken çamura saplanan takviye itfaiye ekibindeki görevliler, çamurdan çıkaramadıkları aracı bırakıp yaya olarak ulaştıkları yangına müdahale etti

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi. İlçedeki Hürriyet Mahallesi'nde kullanılmayan metruk haldeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek için tek katlı evin kilitli olan kapısını balyozla kırarak içeri girdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin iç kısmını tamamen saran alevleri söndürmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri, takviye ekip istedi.

Kısa süre içinde bölgeye gelen takviye ekibi taşıyan itfaiye aracı, yangın yerine 200 metre kala çamura saplandı.

Bir süre aracı çamurdan kurtarmaya çalışan ekipler, başarılı olamayınca aracı bulunduğu yerde bırakıp yangına müdahale eden arkadaşlarının yanına koştu.

Evin demir korkuluk takılı pencerelerini de taşla kıran ekipler, 2 saatlik bir çalışma sonunda yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev tamamen yandı.

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