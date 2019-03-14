0553 313 94 23

”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek”

Seçim çalışmaları kapsamında Hallaçlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 09:47
”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek”

Seçim çalışmaları kapsamında Hallaçlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ”Sokak köpekleri meselesi tüm Çatalca’da sorun haline gelmiş durumda. Köpeklerden dolayı insanlar bir sokaktan başka bir sokağa geçemeyecek durumda. Biz sevgi evleri tarzında hayvan barınakları oluşturacağız. Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek. Biz tüm projelerimizle vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

 

Halkın taleplerine göre projelerini şekillendiren ve seçmenlere projeleri hakkında bilgi veren Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, köy köy tüm Çatalca’yı gezmeye devam ediyor. Hallaçlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Üner, vatandaşın mevcut yönetime isyanı ile karşılaştı.

 

“Yağmur yağdığı zaman boy çizmesi giymek zorunda kalıyorum”

 

Yaşadığı sorunları dile getiren mahalle sakinlerinden biri, “Bizler Hallaçlı Mahallesi Moral Sokak’ta oturuyoruz. Geçen gün Belediye Başkanı Cem Kara buraya geldi. Ona dedim ki: ‘Başkanım, ben Moral Sokak’ta oturuyorum. Yağmur yağdığı zaman evime girmek için boy çizmesi giymek zorunda kalıyorum. Çocuklarım 2,3 gün evden çıkamayacak duruma geliyor. Ben ve oradaki 25,30 kişiye yakın insan o sokakta oturuyoruz. Bizler bu sokağa, yollara asfalt istiyoruz. Asfalt olmasa da asfalt kırığı olur, taş olur ama yollarımız artık toprak olmasın istiyoruz’ diye konuştu.

 

CHP’li Belediye Başkanı: Haftada bir kere çöp kamyonu yolladığıma şükredin

 

Vatandaş konuşmasına şöyle devam etti: “Cem Başkan bana cevaben ‘Burası merkeze çok uzak bir mesafe, ben buraya haftada 1 gün çöp kamyonu yolluyorsam siz ona şükredin’ dedi. Böyle hizmet olur mu Mesut Başkan’ım? Bizler vergilerimizi zamanında yatırıyoruz. Vergi almaya gelince alıyorlar. Ama iş hizmet noktasına gelince ‘Sizler merkeze 50 kilometre uzaktasınız, biz size bunu yapamayız’ diyorlar” dedi.

 

“Yıl 2019, eve girmek için arabamı 100 metre ileriye çekiyorum”

 

Mahalle sakini konuşmasını şöyle bitirdi: “Yıl 2019 olmuş, ben eve girmek için arabamı 100 metre ileriye çekiyorum. Çizmelerimi giyiyorum, eve öyle giriyorum. Daha 3,4 gün önce yağmur yağdı. Gidelim bakalım, çamur hala kurumadı. Yollarda hala su birikintisi duruyor. Bir daha da bunlara oy vermeyiz.”

 

“Bir şey yapamayacaksan o koltukta neden oturuyorsun”

 

Kestanelik Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş ise “Bizler mevcut belediyeden hiçbir hizmet göremiyoruz. Yollarımız bozuk, çamur içinde, her yerde sokak köpekleri var. Cem Kara’nın 2014 yılı seçim kataloğunun içerisinde bulunan hayvan barınağı projesi vardı. Ancak bunu yapmadılar. Şu anda Çatalca merkez dahil bütün mahallelerde bulunan bütün herkes sokaklarda bulunan hayvanlardan şikayetçi. Bu köpekler yüzünden sabah çocuklarımızı okula yalnız gönderemiyoruz. Geçenlerde yeğenimi köpek ısırdı. Ben de belediyeyi aradım. Ancak bana hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Herkes topu birbirine atıyor. Ya sen bu konuda bir şey yapamayacaksan o koltukta neden oturuyorsun?” diye konuştu.

 

“Biz tüm projelerimizle vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz”

 

Vatandaşların sorunlarını dinleyen AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Sokak köpekleri meselesi sadece Kestanelik Mahallesi’nin değil, tüm Çatalca’da sorun haline gelmiş durumda. Hastaneden aldığımız son verilere göre, köpek ısırmalarından dolayı 380’e yakın kişi hastaneye başvurmuş. Köpeklerden dolayı insanlar bir sokaktan başka bir sokağa geçemeyecek durumda şu anda ama biz sevgi evleri tarzında hayvan barınakları oluşturacağız. Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde olmaması gereken sorunlar, bunlar bitecek. Biz tüm projelerimizle vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi üretim endeksi (1)
    1. Sanayi üretim endeksi (1)
    2. Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    3. Trabzon'da kültür sanat
    4. Kan bağışına Çaycuma MYO..
    5. Trafik polisinden örnek davranış
    6. Ahmet Arslan’dan Yıldırım’a destek
    7. Ozon tedavisi hangi hastalıklarda..
    8. Kaza yapan UBER sürücüsü alkollü çıktı
    9. Almanlar, PKK ambargosuna tepkili
    10. Palandöken: TESK ve KOSGEB işbirliği..
    11. Golden State Warriors, Houston..
    12. Sanayi üretimi yıllık bazda azaldı
    13. Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı..
    14. Leicester City, Eljif’in peşinde
    15. Artık araçlar onları bekliyor
    16. Dialo: Ülkeme elimden geldiğince..
    17. Ankara temalı satranç takımı..
    18. İHA muhabirinden Cumhuriyet Savcısı..
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. 'Bez Çanta' projesi hayata geçirildi
    21. Rockets'ı Warriors durdurdu
    22. İsmini ketenden alan köyün sakinleri..
    23. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
    24. Varto’da IPARD-II Programı tanıtım..
    25. Borsa, güne yükselişle başladı
    26. Sıcak asfalt çalışmaları..
    27. KAYMEK’ten bağımlılık eğitimi
    28. Kadınlar, sağlıklı yaşam için yürüyor
    29. Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem..
    30. Bakan Berat Albayrak: Belediyecilik..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!