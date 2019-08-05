Cammu Keşmir'in eski başbakanları tutuklandı

ANKARA (AA) - Hindistan’da, Cammu Keşmir eyaletiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından bölgenin eski başbakanlarından Omar Abdullah ve Mehbuba Mufti tutuklandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Hindistan'da, "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması" teklifinin federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'dan (Eyaletler Meclisi) geçmesi ve eyaletin özel statüsünün cumhurbaşkanlığı emriyle kaldırılmasının ardından, bölgenin eski başbakanlarından Omar Abdullah’ın ve Mehbuba Mufti'nin akşam saatlerinde tutuklandığı bildirildi.

Haberlere göre, dün geceden bu yana ev hapsinde tutulan iki liderden, Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Mehbuba Mufti, Srinagar'da evinin yakınlarındaki devlet misafirhanesine götürüldü.

Cammu ve Keşmir Halkının Konferansı liderlerinden Sajjad Lone ve Imran Ansari de tutuklandı.

Haberlerde, başka tutuklanmaların da olduğu ancak polisin detayları paylaşmadığı ifade edildi.

Mufti, Twitter hesabında, hükümetin kararının "yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğunu" belirterek, "Bugün, Hindistan demokrasisinde en karanlık gün." paylaşımında bulunmuştu.

Ulusal Konferans'ın lideri Omar Abdullah, sabah yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'le ilgili alınan kararların tek taraflı, yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğunu söylemişti.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla kabul edilmişti.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

- Keşmir sorunu



İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.



Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.



Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.



Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.



Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.



Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.