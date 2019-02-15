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Cammu Keşmir'deki saldırı

Saldırının ardından çıkan olaylar nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

15 Şubat 2019 Cuma 20:21
Cammu Keşmir'deki saldırı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, dün güvenlik güçlerini hedef alan ve 44 askerin öldüğü saldırının ardından çıkan olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, bölgede dün düzenlenen saldırının ardından çıkan olaylarda en az 12 kişi yaralandı, çok sayıda araç da ateşe verildi.

Hükümet yetkilileri, Cammu Keşmir'in bazı kesimlerinde asayişin ve düzenin sağlanması için sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Bölgedeki durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla mobil internet servisinin geçici olarak kesildiği belirtildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde dün paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker ölmüş, 20 asker de yaralanmıştı.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:21
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. saldırı
  4. Sokağa çıkma yasağı

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