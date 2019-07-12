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Cammu Keşmir'de yılın ilk yarısındaçatışmalar nedeniyle 271 kişi öldü

12 Temmuz 2019 Cuma 17:47
Cammu Keşmir'de yılın ilk yarısındaçatışmalar nedeniyle 271 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bu yılın ilk 6 ayında çatışmalar nedeniyle 271 kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu'nun yayınladığı raporda, bölgedeki çatışmalar sonucu 43'ü sivil olmak üzere 271 kişinin öldüğü kaydedildi.

Rapor, hayatını kaybedenlerden 108'inin Hint güvenlik gücü, 120'sinin direnişçi olduğunu ortaya koydu.

Raporda, hayatını kaybeden 43 sivilin 14'ünün, Hint silahlı kuvvetleri ve polisi tarafından öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Yaşamını yitiren 12 sivilin belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldüğü, Hindistan ve Pakistan sınırındaki kontrol hattında iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle de 8 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ölenler arasında 9 çocuk bulunuyor.

Raporda, Hint polis teşkilatına bağlı 44 milis gücünün, şubat ayında bombalı saldırıdahayatını kaybetmesinin ardından Hint güvenlik güçlerinin bölgede operasyon sıklığını önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Yılın ilk 6 ayında güvenlik güçlerinin 177 Kordon ve Arama Operasyonu gerçekleştirdiği, 118 direnişçinin ve 4 sivilin bu operasyonlar sonucu öldürüldüğü, en az 20 sivil mülkün imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:47
  1. Hindistan
  2. Keşmir
  3. pakistan

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