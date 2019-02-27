Cammu Keşmir’de Hindistan’a ait bir savaş uçağı düştü, 2 pilot ve 1 sivil öldü. Pakistan’a ait 3 savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hindistan tarafından engellendiği belirtildi. IHAAW092609-ASA/27-02-2019- Cammu Keşmir’de Hindistan’a ait bir savaş uçağı düştü, 2 pilot ve 1 sivil öldü.

IHAAW092609-ASA/27-02-2019- Cammu Keşmir’de Hindistan’a ait bir savaş uçağı düştü, 2 pilot ve 1 sivil öldü. Pakistan’a ait 3 savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hindistan tarafından engellendiği belirtildi.27.02.2019 09:26:09TSINNNN

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